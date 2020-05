Little Richard, pioneiro do rock'n'roll, morre aos 87 anos

Little Richard, um dos pioneiros do rock, que conquistou fama nos anos 1950 com sucessos como "Tutti Frutti" e "Long Tall Sally", conhecido por sua presença de palco eletrizante, morreu neste sábado aos 87 anos.

O reverendo Bill Minson, amigo do artista, confirmou a informação à AFP e disse que a causa da morte foi um câncer.

Ao lado de artistas como Chuck Berry e Fats Domino, Little Richard impulsionou o sucesso na década de 1950 de um novo gênero, o rock'n'roll.

Seu sucesso de 1955 "Tutti Frutti", que começava com uma frase nonsense mas cativante ("Awop bop a loo mop / Alop bam boom") se tornou uma espécie de apresentação social do rock na cultura popular americana.

Neste sábado, após o anúncio da morte, as redes sociais reagiram à notícia.

"Uma perda muito triste", escreveu Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin. "As canções de Little Richard impulsionaram o rock'n'roll", completou.

Sua influência sobre gerações é incomensurável. Os primeiros roqueiros brancos, incluindo Buddy Holly, Jerry Lee Lewis e Elvis Presley, buscavam aproximar-se de seu som e interpretaram suas canções.

Sua voz distintiva, que ia do grave ao falsete, e suas apresentações impactantes inspiraram artistas de várias gerações, dos Beatles a David Bowie.

Tanto os Fab Four de Liverpool como os Rolling Stones se apresentaram como artistas de abertura para Richard durante uma de suas turnês pela Inglaterra. Um jovem Jimi Hendrix integrou sua banda de apoio.

Seu nome artístico é enganoso. O "pequeno" Richard tinha na realidade 1,80 metro. Era magro e tinha uma das pernas mais longa que a outra por um problema de nascimento.

- Pai da extravagância do rock -

A Little Richard, cujo nome verdadeiro era Richard Wayne Penniman, também é creditado o espaço para o escândalo e a extravagância no rock and roll.

Ele chamava a atenção com suas camisas coloridas, o penteado com um topete de 15 cm de altura, ou seu bigode, fino como o traço de um lápis.

Mas sua vida privada, desde as orgias bissexuais durante suas turnês até sua homossexualidade, também levou controvérsia a sua carreira, muito antes dos excessos da década de 1960.

Richard nasceu em 5 de dezembro de 1932 em uma família pobre em Macon, Geórgia, sul dos Estados Unidos.

Um artista de música gospel descobriu seu talento para o canto em 1947 e, pouco depois, teve início sua carreira profissional.

Seu pai vendia bebidas alcoólicas ilegais e era dono de uma taberna, onde foi morto a tiros no início da carreira de Little Richard.

Em sua biografia autorizada publicada em 1984, Richard falou sobre o relacionamento conturbado com o pai, que o menosprezava por seu caráter sensível, algo que Richard começou a demonstrar ainda criança.

De acordo com o livro, ele recordou que o seu pai disse uma vez: "Meu pai teve sete filhos e eu queria sete filhos. Você arruinou, porque é apenas meio filho".

"E então ele me bateu, mas não havia nada que eu pudesse fazer, eu era assim".