Mais um funcionário da Casa Branca testa positivo para a COVID-19

Um segundo funcionário da Casa Branca, que de acordo com relatos da imprensa poderia ser a porta-voz do vice-presidente, deu positivo para o coronavírus, informaram autoridades do governo nesta sexta-feira (8), quando o presidente Donald Trump participou, sem máscara, de uma comemoração pelo fim da Segunda Guerra Mundial ao lado de veteranos com 90 anos de idade.

Um funcionário do alto escalão do governo disse que um membro da equipe do vice-presidente Mike Pence havia testado positivo para coronavírus.

Durante uma reunião com parlamentares republicanos, Trump identificou a pessoa como "Katie" e disse que trabalha na assessoria de imprensa de Pence.

Essa declaração confirma várias informações veiculadas na imprensa de que seria Katie Miller, porta-voz de Pence e esposa de Stephen Miller, um dos conselheiros mais influentes de Trump, com acesso frequente ao Salão Oval.

Katie Miller foi vista ao lado de autoridades na quinta-feira em uma cerimônia ao ar livre organizada por Trump e assistida por dezenas de pessoas, incluindo as esposas de Trump e Pence e muitos integrantes do alto escalão do governo.

Nesta sexta-feira, essa fonte do governo informou que seis pessoas que tiveram contato com infectados pela COVID-19 e que deveriam viajar com Pence tiveram que deixar o avião antes da decolagem da Base Andrews, perto de Washington.

"Como medida de precaução, revisamos todos os contatos recentes da pessoa", disse o funcionário, que pediu para não ser identificado.

"É por isso que pedimos a alguns de nossos funcionários que deixassem o avião. Ninguém mais apresentou sintomas da doença. Pedimos que eles fossem testados e voltassem para casa como precaução", acrescentou.

Na quinta-feira, um porta-voz de Trump declarou que um membro das Forças Armadas que está em estreito contato com o presidente testou positivo para o novo coronavírus.

Trump e Pence foram testados e os resultados foram negativos. Ambos são examinados diariamente.

A secretária de imprensa da Presidência, Kayleigh McEnany, disse que não havia risco de um surto na Casa Branca ou uma ameaça a Trump.

"Tomamos todas as precauções para proteger o presidente", declarou em entrevista coletiva.

A última aparição pública de Trump foi na manhã desta sexta-feira, em uma cerimônia pelo 75º aniversário da vitória dos Aliados sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

O presidente, de 73 anos, que pertence ao grupo de maior risco para a COVID-19, teve um encontro com oito veteranos de guerra com idades entre 96 e 100 anos.

Nem ele, nem os veteranos usavam máscaras, embora o presidente permanecesse a alguns passos deles.

Segundo McEnany, os veteranos "escolheram colocar seu país em primeiro lugar. Eles queriam estar com seu comandante-em-chefe neste dia importante. Foi uma decisão deles virem aqui".

Usar a máscara é uma questão puramente pessoal, acrescentou.