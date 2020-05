Produção de veículos automotores cai 99% em abril no Brasil, diz Anfavea

A indústria automobilística brasileira sofreu um tombo de 99% em sua produção de abril, atingida pela paralisação econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, informou nesta sexta-feira (8) a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Segundo números da Anfavea, no mês passado, com quase todas as 65 fábricas paradas, foram produzidos apenas 1.827 veículos entre automóveis, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. Em março, a produção de veículos foi de 189.958 unidades, o que representou uma redução de 99%. Em comparação com abril de 2019, quando foram produzidos 267.561 veículos, a redução foi de 99,4%.