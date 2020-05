Ariana Grande e Justin Bieber fazem dueto para contribuir para luta contra pandemia

Os astros do pop Ariana Grande e Justin Bieber se uniram em um dueto para arrecadar fundos para os filhos dos profissionais que estão na linha de frente da batalha contra a pandemia de coronavírus.

Ariana e Bieber lançaram a canção "Stuck With U", nesta sexta-feira, uma ode ao confinamento junto com os entes queridos.

"2 bebês crescidinhos que finalmente se juntam!", publicou Bieber no Instagram.

"Não tenho como dizer em palavras .... comoooooo estou feliz que a gente tenha esperado esse tempo todo para fazer isso (o dueto)", diz Ariana.

A voz de Ariana Grande apareceu no remix de 2015 de "What do yo mean?", de Justin Bieber, mas "Stuck with U", é seu primeiro single juntos.

Em um vídeo musical "filmado de casa", uma norma em tempos de pandemia, Ariana está na cama com seu cachorro e dá voltas com um homem misterioso no fim da canção - segundo rumores, um agente imobiliário que seria seu novo namorado. Bieber aparece abraçando sua mulher, Hailey Baldwin.

A gravação também mistura fragmentos enviados por fãs e celebridades, incluindo Kylie e Kendalla Jenner, a estrela da NBA Stephen Curry e sua esposa, Ayesha, e Gwyneth Paltrow dançando com o marido, de roupão de banho.

A canção é o primeiro lançamento em favor das organizações beneficentes da SB Projects, a empresa de entretenimento e mídia do agente de Bieber e Ariana Grande, Scooter Braun.