Mexicano autor do gol mais bonito de todas Copas do Mundo está com COVID-19

O ex-jogador mexicano Manuel Negrete, autor do gol mais bonito da história da Copa do Mundo, de acordo com uma pesquisa da Fifa, informou nesta quinta-feira (7) que está com a COVID-19.

"Quero compartilhar com vocês que testei positivo para a COVID-19", escreveu Negrete em sua conta no Twitter.

"Sinto-me bem, em casa, seguindo as recomendações médicas", acrescentou o ex-jogador, de 61 anos, que atualmente é prefeito de Coyoacán, no México.

Em 2018, a Fifa realizou uma enquete na rede social Facebook para a escolha do mais belo gol das Copas do Mundo.

O gol de voleio do ex-volante da seleção mexicana contra a Bulgária, pelas oitavas de final do Mundial México em 1986 foi o vencedor.

No México, foram registrados, até esta quinta-feira, 29.616 casos positivos da COVID-19, com 2.961 óbitos.