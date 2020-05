Equador desativa equipe militar e policial que retira mortos por COVID-19 das casas

O governo do Equador anunciou nesta quinta-feira (7) que desativará uma equipe de policiais e militares criada para remover os corpos de pessoas que morreram em suas casas em Guayaquil, depois que os serviços de emergência entraram em colapso naquela cidade severamente atingida pela pandemia do novo coronavírus.

O governo havia declarado em março como zona de segurança a província costeira de Guayas, cuja capital é Guayaquil, para que os militares assumissem o controle naquela jurisdição, epicentro do coronavírus no país.

Diante do colapso dos serviços hospitalares e funerários, ele também ordenou a criação de uma força-tarefa conjunta para retirar os corpos de pessoas que, por várias razões, morreram em suas casas em Guayaquil e os enterraram.

"Teremos um novo decreto ... por meio do qual a conformação da zona especial de segurança e ao mesmo tempo da força-tarefa conjunta é desativada", disse o ministro da Defesa Oswaldo Jarrín na quinta-feira em uma cerimônia militar em Guayaquil.

A equipe, que nas três primeiras semanas de trabalho retirou cerca de 1.400 cadáveres das casas e hospitais de Guayaquil, será desativada após a queda nas mortes, segundo o vice-presidente Otto Sonnenholzner.

"Em Guayas, temos quase 650 mortes por dia e hoje são 62. Esse é o indicador mais importante", disse Sonnenholzner em declarações à imprensa no mesmo ato militar.

"Nos últimos quatro dias, os números de fatalidade em Guayaquil já estão muito próximos dos números que tivemos antes dessa pandemia.

A receita de emergência diminuiu mais de 80%", afirmou.

No pior da pandemia, o número de mortes em Guayas quadruplicou em abril, registrando 9.607 mortes em comparação com 1.862 no mesmo mês de 2019, segundo dados oficiais.

Além disso, o trabalho em funerárias normalizou após abrandar devido ao medo dos funcionários de pegar o vírus e a restrições impostas pelo governo para tentar impedir a propagação da COVID-19 como toque de recolher de 15 horas em dia o Equador é um dos países latino-americanos mais afetados pelo coronavírus, que deixa quase 30.300 casos, incluindo 1.654 mortes, desde que a presença da doença foi declarada em 29 de fevereiro.

As autoridades também relatam 1.705 óbitos prováveis.