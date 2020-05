City Football Group vai construir centro de treinamento no Uruguai

O grupo empresarial City Football Group (CFG) anunciou nesta quinta-feira( 7) que vai construir um novo centro de treinamento no Uruguai, sua quarta grande sede mundial.

Além da atuação principal com o inglês Manchester City, este grupo sob a responsabilidade de Seikh Mansour, membro da família real de Abu Dhabi, realizou projetos semelhantes com o New York City FC da Liga Principal de Futebol dos Estados Unidos (MLS) e com o Melbourne City australiano.

Agora, o novo centro de treinamento será a casa do Montevideo City Torque, de sua seleção principal, das formações juvenis e equipe técnica.

"Apesar do momento de incerteza global em que vivemos, estamos orgulhosos de reafirmar nosso investimento e compromisso de longo prazo no Uruguai com a construção de uma nova City Football Academy, que se somará às três em Manchester, Melbourne e Nova York", afirmou o diretor-executivo da CFG, Ferran Soriano.

Em sua opinião, este projeto vai promover "o treinamento e o desenvolvimento de jovens talentos, tanto no futebol uruguaio quanto no do continente sul-americano".

O City Torque da cidade de Montevidéu celebrou o projeto da academia.

"O complexo, localizado a cinco minutos do Aeroporto Internacional de Carrasco, terá 90.000 metros quadrados, que abrigará cinco campos de futebol, escritórios, um refeitório e vestiários. Estará pronto no início do próximo ano", informou o clube em sua página na internet.