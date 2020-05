Cabeleireira é solta no Texas após governador alterar ordem de 'lockdown'

A Suprema Corte do Texas ordenou a libertação de uma cabeleireira presa por manter seu salão aberto e violar o lockdown naquele estado americano.

O governador republicano Greg Abbott citou Shelley Luther ao alterar o lockdown, na manhã desta quinta-feira, "eliminando a prisão por violar uma ordem", após classificar a sentença de excessiva.

"Prender cidadãos que não tiveram culpa por terem seus negócios fechados não faz sentido e não permitirei que isto aconteça. A alteração na ordem, se corretamente aplicada, deve libertar Shelley Luther", assinalou Abbott.

Shelley, proprietária do Salon A La Mode, recebeu em 28 de março a determinação de ficar em casa, imposta por município, região e estado. Como se recusou a obedecer, um tribunal federal de Dallas a condenou nesta terça-feira a sete dias de prisão.

Shelley Luther "manteve as atividades do salão por sete dias após o início da vigência da Ordem e continuou até a data desta audiência, recebendo vários clientes por dia", segundo documentos do tribunal.

Ela "não manifestou arrependimento ou remorso", disse o juiz, que também aplicou a Shelley uma multa de 7 mil dólares - mil dólares por dia de funcionamento do salão. O advogado de Shelley anunciou imediatamente que irá recorrer da decisão.

Durante o julgamento, Shelley - que também participou de protestos contra o bloqueio - disse ao juiz que precisava alimentar seus filhos, informou a mídia local. "Se você acha que a lei é mais importante do que alimentar crianças, vá em frente com sua decisão, mas não vou fechar o salão."

O presidente americano, Donald Trump, que manifestou repetidamente apoio aos que desafiam as ordens de lockdown, mencionou nesta quinta-feira sua preocupação, em entrevista ao canal Fox Business: "Eu estava vendo a dona do salão. Ela parecia tão boa, tão profissional, e falava sobre os filhos. Ela tem que alimentar as crianças."

O "Dallas Morning News" mostrou Shelley vestindo máscara e abraçando uma criança após ser libertada.

O governador Greg Abbott havia anunciado que os salões de beleza, barbearias, serviços de manicure, cabines de bronzeamento, parques, praias e piscinas públicas poderão reabrir a partir desta sexta-feira, uma semana depois de ele levantar as restrições a bares e restaurantes.

Os Estados Unidos, onde o coronavírus já matou mais de 75.000 pessoas, começaram a retomar as atividades. Cabe aos governadores dos 50 estados suspender as medidas de confinamento no ritmo de cada localidade.