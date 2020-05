EUA registram 2.495 mortos por covid-19 nas últimas 24h

O Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira, 7, que mais 2.495 pessoas perderam suas vidas em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas. Com o novo número, os Estados Unidos chegaram a 73.297 mortos por causa do novo coronavírus.



Os novos casos entre ontem, 6, e hoje foram 25.253, o que elevou o total de infecções por coronavírus para 1.219.066 nos Estados Unidos, que continua sendo o país com mais casos e com mais mortes pela covid-19.



De acordo com compilação de dados feita pela Universidade Johns Hopkins, 3,8 milhões de pessoas já foram infectadas pelo coronavírus em todo o mundo, das quais 268 mil acabaram falecendo.