Terremoto de intensidade média provoca cenas de pânico em Teerã

Um terremoto de magnitude 4,8 foi sentido nas primeiras horas desta sexta-feira (horário local) em Teerã, causando pânico entre os moradores da capital iraniana, Teerã.

O tremor foi registrado por volta das 00h45 (17h15 de quinta-feira no Brasil).

O site do Centro de Estudos Sismológicos da Universidade de Teerã não estava acessível, mas de acordo com a conta do Twitter de vigilância de terremotos da EMSC, o terremoto foi de magnitude 4,8 e seu epicentro ficou a 55 km a leste da capital iraniana.

Após o terremoto, muitos moradores de Teerã foram às ruas aterrorizados.

A imprensa estatal iraniana não informou até o momento sobre existência de vítimas ou danos.