Comunicado do Business Wire :Esri

Esri, líder global em inteligência de localização, anunciou hoje que fornecerá acesso gratuito à sua plataforma ArcGIS e recursos de treinamento a profissionais no mundo inteiro em licença não remunerada durante o surto da COVID-19.

Os indivíduos que estão sem trabalho receberão acesso gratuito à ArcGIS on-line e a mais de 20 aplicativos até 31 de agosto de 2020, incluindo ArcGIS Pro, juntamente com uma biblioteca de lições através do Learn ArcGIS e da Esri Academy. Aqueles que quiserem ter acesso poderão se inscrever até 30 de junho para ser membro da Learn ArcGIS em learn.arcgis.com/en/become-a-member/.

Os profissionais GIS em licença não remunerada, devido a interrupções no trabalho, e que desejarem adquirir novas habilidades, podem se beneficiar dessas lições, bem como qualquer pessoa que ainda não tenha experiência geoespacial, mas que deseja explorar uma carreira em GIS.

Learn ArcGIS promove educação GIS através de lições guiadas com base em problemas do mundo real. As lições compreendem desde a análise de negócios e planejamento urbano até resposta a desastres e saúde pública. Os tópicos se destinam a iniciantes e avançados, e estão disponíveis em sete idiomas. A Esri Academy oferece centenas de opções de aprendizagem, com curadoria profissional nos tópicos GIS e ArcGIS. Artigos, vídeos, cursos on-line, seminários e cursos on-line abertos massivos (MOOCs) - como, por exemplo, The Location Advantage (A vantagem da localização) - estão disponíveis sem custo. Planos de aprendizagem rastreáveis permitem que os indivíduos adquiram conhecimento e conjunto de habilidades específicos para alcançar objetivos de desenvolvimento profissional e pessoal.

"Essa pandemia criou uma interrupção sem precedentes e em nenhum outro lugar isso ficou mais evidente do que nas vidas das pessoas que fazem a economia funcionar", disse Jack Dangermond, fundador e presidente da Esri. "Neste exato momento, é importante para nós fornecer todos os recursos que pudermos para ajudar, e isso inclui treinamento para os profissionais afetados, de modo que assim que eles retornarem, tenham acrescentado expertise geoespacial, o que fará com que sejam uma vantagem para qualquer força de trabalho".

A Esri já está oferecendo acesso gratuito aos seus recursos de aprendizagem e de software para apoiar os estudantes universitários que não têm mais acesso aos laboratórios do campus universitário durante o surto da COVID-19. A empresa está estendendo essa oferta para uso não comercial para os profissionais que tenham sido afetados pelas mudanças em seu emprego.

