Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira por dúvidas do mercado sobre a capacidade dos maiores exportadores de respeitar as cotas impostas para estabilizar o mercado.

Em Nova York o barril de WTI para entrega em junho caiu 1,8%, a 23,55 dólares, embora tenha chegado a subir 11% durante a sessão.

Em Londres, o Brent do Mar do Norte para julho caiu 0,9%, a 29,46 dólares.