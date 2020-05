Comunicado do Business Wire :FLIR Systems, Inc.

A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou que ganhou um contrato adicional de US$ 20,6 milhões do Exército dos EUA para entregar seus sistemas de reconhecimento pessoal (PRS) FLIR Black Hornet® 3. Os avançados veículos aéreos nano-não tripulados (UAVs) apoiarão os recursos de vigilância e reconhecimento em nível de unidade de pelotão e pequenas unidades como parte do programa SBS (Soldier Borne Sensor) do Exército.

Extremely light, nearly silent, and with a flight time up to 25 minutes, the combat-proven, pocket-sized FLIR Black Hornet transmits live video and HD still images back to the operator. Its information feed provides soldiers with immediate covert situational awareness to help them perform missions more effectively. FLIR has delivered more than 12,000 Black Hornet nano-UAVs to defense and security forces worldwide. (Photo: Business Wire)

Em janeiro de 2019, o Exército dos EUA concedeu à FLIR um contrato inicial de US$ 39,7 milhões para o Black Hornet 3 para apoiar o programa SBS. Atualmente, a empresa está entregando esses sistemas para campo em toda a força.

Extremamente leve, quase silencioso e com um tempo de vôo de até 25 minutos, o PRS Black Hornet de bolso, testado em combate, transmite vídeo ao vivo e imagens estáticas em HD de volta ao operador. Seu feed de informações fornece aos soldados uma percepção encoberta imediata da situação para ajudá-los a realizar missões com mais eficácia. A FLIR entregou mais de 12.000 nano-UAVs da Black Hornet para forças de defesa e segurança em todo o mundo.

"O Black Hornet provou ser uma tecnologia revolucionária - um pequeno pacote que pode oferecer uma grande vantagem no campo de batalha", disse o vice-presidente e gerente geral da linha de negócios Unmanned Systems & Integrated Solutions da FLIR, Roger Wells. "Estamos orgulhosos de continuar apoiando o programa de sensores transportados por soldados do exército dos EUA. Capacitar os combatentes com uma ampla gama de soluções não tripuladas integradas, tanto no ar quanto no solo, é um objetivo estratégico que a FLIR compartilha com os militares."

O premiado Black Hornet foi projetado e construído pela FLIR na Noruega. As entregas começarão no início de 2020. Para saber mais sobre a FLIR Black Hornet PRS, visite flir.com/products/black-hornet-prs/

Fundada em 1978, a FLIR Systems é uma empresa líder mundial em tecnologia industrial que se dedica a soluções de sensores inteligentes para aplicações de defesa, industriais e comerciais. A FLIR Systems tem como visão ser "O sexto sentido do mundo", criando tecnologias para ajudar profissionais a tomarem decisões mais informadas que salvam vidas e meios de subsistência. Para consultar mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir.

As declarações de Roger Wells e outras declarações constantes deste comunicado sobre o contrato e o pedido descrito acima são declarações prospectivas, de acordo com o significado a elas atribuído pela Lei de Reforma de Litígio de Títulos Mobiliários (Private Securities Litigation Reform Act) dos EUA de 1995. Essas declarações se baseiam em expectativas, estimativas e projeções atuais sobre os negócios da FLIR, fundamentadas parcialmente em pressuposições da administração. Tais declarações não constituem garantia de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas de difícil previsão. Portanto, os resultados reais poderão diferir substancialmente do que é expresso ou previsto em tais declarações prospectivas devido a diversos fatores, entre eles: a capacidade de fabricar e entregar os sistemas mencionados neste comunicado, alterações de preços de produtos da FLIR, alterações na demanda por produtos da FLIR, o composto de produtos, o impacto de produtos e preços competitivos, restrições ao fornecimento de componentes essenciais, excesso ou escassez de capacidade de produção, a capacidade da FLIR de fabricar e remeter produtos em tempo hábil, a manutenção da conformidade da FLIR com a legislação e os regulamentos dos Estados Unidos relativos a controle de exportações, bem como outros riscos discutidos periodicamente nos registros e relatórios da FLIR junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos. Além disso, tais declarações podem ser afetadas pelas condições gerais e as taxas de crescimento da indústria e do mercado, e pelas condições econômicas domésticas e internacionais. Tais declarações prospectivas tratam unicamente de dados disponíveis no momento em que são proferidas, e a FLIR não assume nenhuma obrigação de atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias posteriores à data deste comunicado, ou por alterações adicionadas a este documento por serviços de comunicação ou provedores de serviços de internet.

Contato com a mídia: Joe Ailinger Telefone: 978-769-9339; 781-801-6161 E-mail: joe.ailinger@flir.com

Relacionamento com investidores: Lasse Glassen Addo Investor Relations Tel.: 424-238-6249 E-mail: lglassen@addoir.com

