EUA registra primeira morte por COVID-19 em prisão migratória

Um imigrante em situação irregular detido em uma prisão de migratória dos EUA morreu devido ao novo coronavírus, informaram autoridades nesta quinta-feira, na primeira morte ligada a esta doença respiratória relatada nesses centros por ativistas como uma "armadilha mortal" na pandemia.

"Um detento de 57 anos do Centro de Detenção Otay Mesa, hospitalizado desde o final de abril, morreu ontem (quarta-feira) de complicações do COVID-19", disse à AFP Sarah Sweeney, porta-voz da Agência de Saúde do condado de San Diego, no estado da Califórnia, onde fica a prisão.

Esta é a primeira morte registrada em centros de detenção norte-americanos, onde 705 casos do vírus foram registrados até agora, 132 apenas em Otay Mesa, segundo dados oficiais.

O distanciamento físico é praticamente impossível nesses centros, que têm espaço de apenas 110 m2 para 100 presos, disseram os detidos à AFP.