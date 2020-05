Carnaval de Notting Hill, em Londres, é cancelado por pandemia

O carnaval do bairro Notting Hill, de Londres, que reúne milhares de pessoas todos os anos no final de agosto, foi cancelado, devido à pandemia do novo coronavírus - anunciaram os organizadores nesta quinta-feira (7).

Este ano, "o carnaval não será realizado nas ruas de Notting Hill, como se vinha fazendo há mais de 50 anos", afirma o comunicado divulgado pelos organizadores publicado na página on-line do evento.

"Não foi uma decisão fácil de tomar, mas a realidade da pandemia de COVID-19 e a forma como está evoluindo fazem supor que esta é a única opção segura", acrescenta o texto, ressaltando que "em primeiro lugar, vem a saúde das pessoas".

Este carnaval tem suas raízes nos festivais de música do Caribe dos anos 1950 depois da primeira onda de migrantes das antigas colônias, após a Segunda Guerra Mundial.

Esta celebração de dois dias da cultura britânica caribenha se caracteriza por dançarinos ornados de plumas, bandas de metal e sons que retumbam a terra.

Os organizadores do Notting Hill Carnival Ltd. estão planejando um evento "alternativo" este ano, que "esperamos que possa levar o espírito do Carnaval às pessoas na segurança de seus lares e fazê-las se sentirem conectadas e envolvidas".

"Em breve, daremos mais informações de como será", anunciaram.

Um dos países mais afetados pela pandemia, o Reino Unido está há sete semanas confinado.