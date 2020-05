Moscou vai exigir uso de máscara nos transportes públicos

A cidade de Moscou, a mais afetada da Rússia pela pandemia do novo coronavírus, vai impor o uso de máscaras de proteção nos transportes públicos.

"A partir de 12 de maio, as regras nos transportes públicos serão mais rígidas: as pessoas terão que usar máscaras e luvas", anunciou o prefeito Sergueï Sobianin.

Ele explicou que com a retomada das obras de construção e a reabertura das fábricas, meio milhão de pessoas serão autorizadas a circular na capital russa e esta medida de proteção é imprescindível.

Moscou decidiu na quarta-feira prorrogar o confinamento para a maior parte da população. Escritórios, a maioria do comércio, restaurantes e outros serviços permanecerão fechados.

"A velocidade (de retorno à normalidade) dependerá de nós mesmos, de nossa disciplina. Não quero adivinhar, mas penso que a volta à vida normal não vai acontecer em breve", disse o prefeito.

Moscou, onde foram registrados 92.676 casos dos 177.160 confirmados no país, está organizando há uma semana testes de diagnóstico em larga escala para identificar as pessoas assintomáticas ou com leves sintomas, para conseguir conter a propagação da COVID-19.