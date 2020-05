Coronavírus deixa mais de 150.000 mortos na Europa

A pandemia do novo coronavírus matou mais de 150.000 pessoas na Europa, sendo pelo menos 75% no Reino Unido, Itália, Espanha e França - aponta um balanço feito pela AFP com base em fontes oficiais, nesta quinta-feira (7).

Com um total de 150.138 mortes (de 1.640.799 casos), a Europa é o continente mais duramente atingido pela pandemia, que matou 263.573 pessoas no mundo.

Reino Unido (30.076) e Itália (29.684) são os países europeus mais afetados, seguidos por Espanha (26.070) e França (25.809).