A China denunciou nesta quinta-feira as declarações "mentirosas" dos Estados Unidos, um dia depois das críticas do presidente Donald Trump, que reiterou que Pequim deveria ter contido a epidemia do coronavírus.

"Pedimos que os Estados Unidos parem de atribuir a culpa à China e se atenham aos fatos", afirmou o porta-voz do ministério das Relações Exteriores.

Trump, que afirmou na quarta-feira que a crise atual é "pior" que o ataque a Pearl Harbor em 1941 e os atentados de 11 de setembro de 2001, voltou a criticar a China e afirmou que "isto não deveria ter acontecido nunca".