Comunicado do Business Wire :RMS

O mundo está passando pela extraordinária crise da pandemia da COVID-19, associada à interminável crise climática e a crescente ameaça cibernética. Mercados, cadeias de fornecimento, economias, sociedades e ativos podem ser altamente suscetíveis a choques e danos causados por estes riscos de mudança dinâmica, apresentando grandes desafios à compreensão dos impactos destes riscos e à recuperação. Hoje, na conferência anual da Exceedance®, a RMS, a empresa líder mundial em soluções de risco de catástrofe, ressaltou o alto custo que os riscos agudos e crônicos representam, ao mesmo tempo em que demonstra que a tomada de decisão informada requer percepções da próxima geração sobre riscos. Para ajudar a enfrentar esses desafios, a RMS anunciou novas atualizações de modelo durante a conferência - com foco em doenças infecciosas, clima e risco cibernético.

Durante sua apresentação hoje, Mohsen Rahnama, Vice-Presidente Executivo de Modelos,na RMS, comparou as lições da COVID-19 com a resposta às mudanças climáticas: "Nos últimos 120 dias, todas as ações diárias foram cruciais para aplanar a curva da COVID-19 e nos ofereceram mais dados para obter informações sobre os resultados; do mesmo modo, a mudança climática influenciou gradualmente o risco nos últimos 120 anos e o fará nos próximos anos. Por sua vez, as ações realizadas anualmente por empresas e organizações serão igualmente críticas à compreensão da totalidade dos riscos e os impactos dos resultados. Os efeitos abrangem todas as partes da cadeia de valor de seguros, desde riscos agudos decorrentes de eventos catastróficos, como furacões, até riscos crônicos, como inundações litorâneas com maré alta."

Na mesma palestra, Pete Dailey, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Modelosna RMS, salientou que a ciência, os dados e os modelos trouxeram maior confiança à relação entre as mudanças climáticas e os riscos segurados. "Um exemplo é o nível do mar, que sabemos, com base em observações e física, está subindo globalmente e continuará subindo no futuro. A RMS está avançando em duas frentes: primeiro, mantendo os modelos atualizados de categorias com as mais recentes ciências climáticas, e segundo, desenvolvendo novas formas de projetar riscos com base no clima futuro, tanto a curto quanto a longo prazo. Além disto, devido à COVID-19, eventos climáticos extremos que ocorrem este ano, como um grande furacão, potencialmente apresentarão uma série de novos desafios às seguradoras, como a implantação de ajustadores e processamento de reclamações, potencialmente enquanto as comunidades são sociais distanciar. Os serviços da RMS Event Response fornecem informações cruciais em tempo real a estes tipos de eventos para ajudar a enfrentar estes desafios."

Empresas e governos são obrigados a entender os riscos mais profundos do que nunca bem como precisam de tecnologia moderna e da mais alta qualidade e modelos mais avançados a fim de realizar esta tarefa desafiadora.

A RMS aprimorou recentemente os principais modelos para ajudar os clientes a lidar com os riscos apresentados por estes desastres crônicos e agudos.

-- Modelo de Doenças Infecciosas da RMS O Modelo de Doenças Infecciosas (MDI) da RMS fornece uma visão de probabilidade de perda que pode resultar de uma gama completa de pandemias de doenças infecciosas, incluindo a COVID-19, e epidemias que variam do Influenza ao Ebola. Atualizado mais recentemente na plataforma RMS LifeRisks®, versão 2.7, o modelo capta o impacto de doenças infecciosas na mortalidade e morbidade para várias faixas etárias em 59 países diferentes e considera o uso de intervenções não farmacêuticas utilizadas para retardar a transmissão em toda a população. Atualizações recentes de modelos captam melhorias na capacidade global de produção e fabricação de vacinas, disponibilidade e eficácia de produtos farmacêuticos, resposta pandêmica específica de países e saúde subjacente de um portfólio segurado, levando a uma melhor compreensão de como os diferentes fatores afetam a mortalidade pandêmica. Para avaliar o impacto dinâmico da pandemia da COVID-19, a RMS também oferece projeções sobre o número de casos, mortes e hospitalizações por região, respondendo por medidas regionais de mitigação. Os clientes podem entender o impacto esperado da COVID-19 em um horizonte de vários meses e obter previsões atualizadas com base no desenvolvimento de riscos e respostas ao longo do tempo.

-- Modelos Climáticos da RMS A RMS oferece análises robustas por meio de um conjunto global de modelos climáticos para furacões / tufões, ciclones extratropicais, inundações, tempestades convectivas severas, tempestades de inverno e incêndios florestais. Baseados na ciência do consenso e em dados empíricos recentes, os modelos da RMS incorporam os aspectos mais importantes e observações recentes sobre as mudanças climáticas para garantir uma visão estável e confiável do risco. Novos avanços com o RMS Risk Intelligence? e o Risk Modeler? 2.0 oferecem ainda mais flexibilidade e poder computacional aos modelos RMS. Os clientes podem analisar seu livro de negócios para medir os impactos climáticos atuais, incluindo tendências de consenso devido às mudanças climáticas, alavancando o Risk Modeler 2.0 a partir de junho de 2020, com sua solução atual RiskLink® ou RMS Analytical Services. Os resultados informam os riscos esperados e finais. Os Modelos de Alta Definição de Tempestade Convectiva Severa na Europa são os mais novos modelos climáticos a serem adicionados ao conjunto global de modelos climáticos e estão disponíveis no RMS Analytical Services agora e no Risk Modeler 2.0 neste verão.

-- Soluções Cibernéticas da RMS Lançado inicialmente em fevereiro de 2016 em cooperação com o Cambridge Center for Risk Studies e oito parcerias de seguros, o modelo cibernético RMS foi bem recebido no mercado de seguros. A natureza muito dinâmica do risco cibernético se traduz em melhorias anuais significativas e regulares no modelo desde seu primeiro lançamento, mais recentemente com o lançamento da Cyber Solutions, versão 4.0 em outubro de 2019. Os aprimoramentos na versão 4.0 incluíram melhoria de dados de exposição, novos dados de perigo, um módulo de perda cibernética e aprimoramentos de computação. A RMS continua esta trajetória e está aprimorando ainda mais em 2020 em seu próximo lançamento, a Cyber Solutions versão 4.1, junto com um novo recurso de Cyber Underwriting, que inclui novos e avançados painéis para subscrição simplificada, que estarão disponíveis em setembro de 2020.

