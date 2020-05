Secretário de Estado americano saúda o novo governo do Iraque

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, saudou a formação de um novo governo no Iraque nesta quarta-feira (6), após meses de instabilidade política, e concedeu a esse país uma isenção das sanções previstas para os governos que negociam com o Irã como um gesto de boa vontade para com o novo líder.

O Departamento de Estado informou que Pompeo conversou por telefone com o primeiro-ministro do Iraque, Mustafa Kadhemi, e o parabenizou por assumir o cargo, e que durante o telefonema eles também consideraram possíveis alianças para "fornecer ao povo do Iraque a prosperidade e segurança que merecem".

Pompeo disse que os Estados Unidos permitirão que o Iraque compre eletricidade do Irã sem aplicar sanções como "uma demonstração do desejo" de ajudar a fornecer as condições para o sucesso do novo governo, de acordo com um comunicado do Departamento de Estado.

Kadhemi assumiu o cargo depois de obter apoio parlamentar para a integração de seu gabinete, na terceira tentativa de substituir Adel Abdel Mahdi, que renunciou no ano passado após enfrentar dois meses de protestos contra sua gestão.

Os políticos iraquianos enfrentam agora a delicada tarefa de equilibrar seu relacionamento com Washington e o vizinho Irã, com quem têm profundos laços econômicos e religiosos, punidos por severas sanções impostas pelo governo Donald Trump.

O governo do milionário republicano, no entanto, reconheceu a fragilidade do sistema político no Iraque e isentou Bagdá de sanções pela compra de gás da vizinha república islâmica.