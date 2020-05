EUA tem 2.037 novas mortes por COVID-19 em 24 horas

Os Estados Unidos registraram 2.073 novas mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos no país a 73.095, segundo a contagem mais recente feita na noite desta quarta-feira (6) pela Universidade Johns Hopkins.

As vítimas foram registradas entre as 20H30 desta quarta-feira e o mesmo horário do dia anterior, segundo a instituição com sede em Baltimore e referência neste tipo de dados.

O país - o mais atingido pela pandemia em número de mortes - agora tem um total de 1.227.430 casos, incluindo cerca de 190.000 pessoas declaradas curadas. Foram realizados mais de 7,75 milhões de testes de triagem, segundo a mesma fonte.

Mesmo em termos absolutos, ou seja, sem levar em conta o tamanho de sua população, os outros quatro países mais afetados são o Reino Unido, Itália, Espanha e França. No entanto, Donald Trump acusa regularmente a China de mentir em seu balanço.

Depois de atingir o menor registro em um mês na última segunda-feira, com um total diário de 1.015 mortes, esse número passou dos 2.000 nos últimos dois dias.

Apesar desses números, a Casa Branca concentrou seu discurso no fim do confinamento social.

Em Nova York, epicentro da epidemia americana, o número de novas mortes diarias caiu, mas outros surtos surgiram, como na região capital de Washington.