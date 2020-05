Cabeleireira é presa por violar bloqueio no Texas

Uma cabeleireira do Texas foi condenada a sete dias de prisão por manter seu salão aberto, violando as ordens de bloqueio para conter a disseminação do novo coronavírus. A medida foi considerada "ultrajante" por legisladores estaduais nesta quarta-feira (5).

Shelley Luther, proprietária do Salon A La Mode, recebeu em 28 de março a determinação de ficar em casa, imposta pelo município, região e estado.

Como se recusou a obedecer, um tribunal federal de Dallas a condenou na terça-feira a sete dias de prisão.

Luther "continuou as atividades do salão por sete dias após o início da vigência da Ordem e continuou até a data desta audiência, recebendo vários clientes por dia", segundo documentos do tribunal.

Ela "não manifestou arrependimento ou remorso", disse o juiz, que também aplicou a Luther uma multa de 7 mil dólares - mil dólares por cada dia de funcionamento do salão. O advogado de Luther anunciou imediatamente que iria recorrer da decisão.

Durante o julgamento, Luther - que também participou de protestos contra o bloqueio - disse ao juiz que precisava alimentar seus filhos, informou a mídia local.

"Se você acha que a lei é mais importante do que alimentar crianças, vá em frente com sua decisão, mas não vou fechar o salão", disse ela.

O procurador-geral do Texas, o republicano Ken Paxton, considerou a sentença como "ultrajante e insensível", e pediu a libertação de uma mãe que "estava operando seu salão de cabeleireiro na tentativa de colocar comida dentro de casa".

O governador republicano Greg Abbott também considerou a decisão excessiva. "O cumprimento das ordens Executivas durante esta pandemia é importante para garantir a segurança pública; no entanto, certamente existem meios menos restritivos para alcançar esse objetivo do que prender uma mãe do Texas", afirmou em comunicado.

Abbott já anunciou que os salões de cabeleireiro, barbearias, serviços de manicure, cabines de bronzeamento, parques, praias e piscinas públicas poderão reabrir a partir de sexta-feira, uma semana depois de suspender as restrições a bares e restaurantes do Lone Star State('apelido' do Texas).

Os Estados Unidos, onde o coronavírus matou mais de 72.000 pessoas, começaram a retomar as atividades. Cabe aos governadores dos 50 estados suspender as medidas de contenção no ritmo de cada localidade.