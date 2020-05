Comunicado do Business Wire :Temenos

A Temenos (SIX: TEMN), a empresa de software de serviços bancários, anunciou hoje que o BHD Leon optou por implementar o Temenos Transact, o principal produto para serviços bancários de próxima geração, como parte de seu programa de transformação digital. A implementação será realizada em duas fases, com a migração das linhas de negócios nos setores de varejo, PME, corporativo e de gestão de patrimônio de um sistema legado para a plataforma nativa na nuvem com base na abordagem API-first para microsserviços da Temenos. A plataforma de banco digital da Temenos permitirá ao banco oferecer serviços digitais aprimorados, adaptados às necessidades dos clientes, e obter resiliência operacional em meio à evolução da pandemia da COVID-19.

O objetivo do BHD Leon é aumentar a sua base de clientes de 1,5 milhão de pessoas, com expansão em outros países da região, inclusive o Panamá. O banco planeja expandir sua participação de mercado nas populações "sem banco" lançando novos produtos, como ofertas de crédito e poupança, para atender às necessidades financeiras de mulheres e pequenas empresas. O BHD Leon executará o software da Temenos na nuvem pública para dimensionar elasticamente com base nas demandas de negócios.

A República Dominicana é a maior economia da América Central e do Caribe e uma das mais dinâmicas da região. O governo investiu em reformas financeiras e estruturais em andamento para manter um rápido crescimento1. Como uma organização profundamente comprometida com a responsabilidade social, a contribuição do BHD Leon para a criação de uma economia próspera é uma iniciativa fundamental para o banco. A missão do banco é aprimorar o mundo ao capacitar pessoas e empresas, além de promover o crescimento econômico e financeiro e a estabilidade, mesmo em tempos incertos.

Como parte de sua estratégia, o banco vai instituir um plano de transformação digital que ajudará o BHD Leon a atender às necessidades emergentes dos clientes e às demandas por inovação e estabilidade financeira. Com o Temenos Transact, o BHD Leon vai automatizar os seus sistemas e processos de back-office e obter resultados tangíveis nos negócios. A plataforma de "core banking" independente e nativa da nuvem da Temenos proporcionará maior escalabilidade e uma visão de 360 graus do cliente para promover o relacionamento bancário. O Temenos Transact aproveita a escalabilidade elástica da nuvem para gerenciar milhões de contas com o menor custo total de propriedade. Quando implementado, o banco poderá lançar rapidamente novos produtos no mercado, já que ele responde às necessidades dos clientes e se expande para novos países.

Steven Puig, presidente do BHD Leon, comentou: "Assumimos o compromisso de ser uma referência para os bancos na República Dominicana. Nossa visão para a transformação digital exigia um parceiro com tecnologia aberta, com rapidez para colocação no mercado e capacidade de expansão. Estamos muito satisfeitos por ter encontrado um parceiro que compartilha a nossa visão de habilitar a todos, desde o aluno até o pequeno empresário, o turista, a grande corporação, com serviços bancários personalizados para todas as suas necessidades. A tecnologia moderna, aberta e ágil de Temenos promoverá mudanças poderosas, enquanto procuramos apoiar ainda mais pessoas e expandir para outros países".

Enrique Ramos O'Reilly, diretor administrativo - América Latina e Caribe, Temenos, disse:"É um prazer fazer parceria com um banco com liderança na América Latina em um projeto que definirá o padrão de banco digital para a região. Mais do que nunca, a transformação digital é imprescindível para os bancos na hora de lidar com as prioridades imediatas e criar negócios sustentáveis no futuro. O software independente e nativo da nuvem da Temenos vai permitir que o BHD Leon dimensione e reduza o tempo de colocação no mercado para novos produtos e serviços de meses para dias. O Temenos Transact, com sua arquitetura baseada na abordagem API-first para microsserviços, oferece aos bancos a mais rica funcionalidade bancária, velocidade, escalabilidade e resiliência sem precedentes. A nova plataforma bancária digital do BHD Leon permitirá que o banco ofereça, rapidamente, experiências bancárias superiores e serviços inovadores, no ritmo da demanda do mercado".

A Temenos tem um histórico comprovado de ajudar os bancos a se transformar digitalmente. Clientes de alto desempenho que usam o software da Temenos alcançaram índices de custo-receita líderes da indústria de 26,8% e retorno sobre o patrimônio líquido de 29%, três vezes a média do setor. A Temenos oferece aos bancos a liberdade de escolha para implantar software no local, em qualquer nuvem pública ou como Temenos SaaS.

