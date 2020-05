PSG doa mais 100.000 euros para ajudar no combate contra o coronavírus

O Paris Saint-Germain fez uma doação de 100.000 euros para a organização humanitária Action Contre La Faim (Ação Contra a Fome, em francês) "com o objetivo especial de equipar seus funcionários e voluntários com material de proteção" na luta contra a pandemia do coronavírus, anunciou nesta quarta-feira (6) o clube.

Com esta doação, a associação poderá "comprar 100.000 máscaras cirúrgicas, 3.000 óculos protetores, 1.500 luvas reutilizáveis, 1.000 camisas protetoras, 2.000 garrafas de álcool em gel e 200 termômetros" para "continuar testando e curando as crianças em situação de desnutrição internacionalmente", explicou o PSG em comunicado.

A equipe parisiense, através de sua fundação, lançou em abril uma plataforma pedindo doações online para continuar "ajudando os trabalhadores da saúde" dos hospitais de Paris e "as populações mais vulneráveis" nesta crise sanitária.

A estas doações, reunidas na plataforma HelloAsso, colaborada da iniciativa, se somam os 217.500 euros já arrecadados pelo PSG com a venda de 1.500 camisas colecionáveis e a doação de 100.000 euros que o clube já havia feito à ONG Secours Populaire Français (SPF).