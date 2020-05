Medo do vírus no avião? Frontier Airlines propõe comprar assento vizinho

Tem medo de contrair a COVID-19 durante um voo? Não se preocupe: a companhia aérea americana Frontier oferece agora aos viajantes escolher se o assento ao lado estará vazio pagando US$ 39 adicionais.

Batizada de "Mais espaço", essa opção se soma a uma série de iniciativas, como o uso obrigatório de máscaras para passageiros e a tripulação, usadas para tranquilizar os usuários.

A Frontier propõe aos futuros viajantes que reservem por US$ 39 o assento próximo a eles ao comprar sua passagem no site.

A opção está disponível para voos programados entre 8 de maio e 31 de agosto, anunciou a companhia aérea, que oferecerá 18 assentos "Mais espaço" por avião.

Com sede em Denver, a empresa, que voa nos EUA, no Canadá, no México, em Porto Rico e na República Dominicana, esperará um pouco antes de decidir se continuará a oferecer essa opção depois de agosto.

"Estamos convencidos de que a melhor forma de preservar a saúde de todos é exigir a cobertura do rosto. Para aqueles que querem que o assento próximo a eles permaneça vazio para ter mais espaço ou simplesmente por razões de conforto, agora oferecemos 'Mais espaço'", ressaltou o diretor-executivo, Barry Biffle, em comunicado.