Preso com sintomas de coronavírus foge de hospital no Peru

Um detento com sintomas de coronavírus fugiu de um hospital do norte de Peru, informou a polícia nesta terça-feira (5).

"Um preso surpreendeu a equipe do Instituto Penitenciário Nacional (INPE) e fugiu do hospital Regional (na cidade de Trujillo, 500 km ao norte de Lima). O que sabemos é que ele tinha sintomas e aguardava o resultado do teste de coronavírus", disse o chefe da polícia regional Edwin Dávila.

Segundo Dávila, o preso estava isolado e aproveitou um descuido dos guardas do INPE para escapar do hospital na tarde de segunda-feira.

"A polícia já iniciou sua busca e a doença ainda não foi descartada", afirmou o policial.

O preso, que estava cumprindo pena por associação criminosa, havia sido transferido da prisão de El Milagro, que tem 5.500 presos, mas com capacidade para 800.

Os detentos deste centro penitenciário realizaram um motim em março, exigindo melhores condições para evitar a disseminação do coronavírus.

Segundo as autoridades, a COVID-19 deixou pelo menos 30 prisioneiros mortos e mais de 645 infectados em prisões peruanas superlotadas. Além disso, 224 guardas prisioneiros testaram positivo para o vírus e sete morreram.