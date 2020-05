Austrália perde US$ 2,5 bilhões por semana pelo coronavírus

A economia australiana está perdendo 4 bilhões de dólares australianos (2,5 bilhões de dólares) por semana em consequência do confinamento pelo coronavírus, informou nesta terça-feira o ministro da Economia, que prevê uma queda de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre.

"Para cada semana adicional com restrições, o Tesouro calcula a perda de 4 bilhões de dólares (australianos) de atividade econômica", disse o ministro da Economia, Josh Frydenberg.

A Agência de Emprego Australiana (ABS) anunciou uma redução de 7,5% do número de postos de trabalho nas cinco semanas anteriores a 18 de abril, o que equivale a 700.000 trabalhadores paralisados de um total de 13 milhões.

O ministério da Economia previu recentemente que a taxa de desemprego deve dobrar e se aproximar de 10% nos próximos meses.

De acordo com o ministro, os números mostram que Austrália "tem que devolver as pessoas a seus postos de trabalho".

A Austrália conseguiu limitar até o momento a pandemia de coronavírus, com 6.800 contágios e 96 mortes.