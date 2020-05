Após um mês, caem óbitos por COVID-19 nos EUA, com 1.015 mortes em 24h

Os Estados Unidos registraram 1.015 mortes por coronavírus em 24 horas, o menor número diário em um mês, segundo contagem divulgada nesta segunda-feira (4) pela Universidade Johns Hopkins.

Este levantamento realizado entre as 20H30 (21H30 de Brasília) de domingo e o mesmo horário desta segunda, elevam para 68.689 o número de mortos pela epidemia da COVID-19 no país.

Os balanços diários nos Estados Unidos não ficam abaixo de 1.000 falecimentos desde o início de abril.

Já a curva de contágio se estabilizou desde meados de abril.

Mas um relatório interno dos Centros de Prevenção e Controle de Doenças (CDC), que foi acessado pelos jornais The New York Times e pelo Washington Post, prevê um surto em meados de maio, com mais de 3.000 mortes e 200.000 novos casos de coronavírus todos os dias até 1º de junho, depois que alguns estados começaram a suspender suas medidas de contenção.

Os Estados Unidos têm o maior número de casos registrados da COVID-19 no mundo, com quase 1,2 milhão de infectados.

Cerca de 187.000 pessoas se recuperaram da doença, segundo dados oficiais.