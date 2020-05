Comunicado do Business Wire :RMS

Como o mundo está mudando de modo profundo, o mesmo ocorre com os riscos. Mudanças climáticas, eventos de pandemia e ataques cibernéticos são ameaças que todos nós agora temos que considerar de formas novas e inovadoras. Com uma melhor compreensão dos riscos, é possível tomar melhores decisões, permitindo uma melhor gestão completa de riscos. Hoje, na abertura de sua conferência anual da Exceedance, RMS, empresa líder mundial em soluções de risco de catástrofe, anunciou lançamentos e atualizações de novos modelos e produtos significativos para RMS Risk Intelligence? (RI).

A RMS Risk Intelligence (RI), lançada pela primeira vez em maio de 2019, é uma plataforma em nuvem aberta, modular, unificada e confiável que permite modelagem avançada, percepções e análises de risco mais profundos. Aproveitando uma arquitetura nativa da nuvem, a RI oferece maior desempenho e escala. Com a plataforma RMS Risk Intelligence, não há hardware ou software a manter, com foco na redução do custo de propriedade. A plataforma permite que (re)seguradoras, mercado de capitais, governos e outras organizações operem e gerenciem com eficiência todos seus modelos de risco RMS em nuvem, com uma experiência intuitiva do usuário, integrada à análise de risco avançada. A RI está em conformidade com todos os melhores requisitos de segurança reconhecidos no setor, como GDPR, ISO27001, C5 e SOC2.

Nesta semana, durante a conferência virtual da Exceedance 2020, a RMS demonstrará avanços significativos na RMS Risk Intelligence.

Risk Modeler 2.0

A Risk Modeler 2.0? é uma versão inovadora do produto na RMS, rodando na RMS Risk Intelligence. A Risk Modeler 2.0 fornece análises avançadas de portfólios e de risco contábeis, utilizando os modelos RMS, e foi projetada para atender às necessidades complexas de analistas de risco e modeladores de fornecedores. A versão mais recente do produto Risk Modeler permite análises de risco em tempo real e execução unificada e de alto desempenho dos modelos RiskLink® e HD Models. Também pode ser facilmente integrado à modelagem local e a outros aplicativos locais, bem como a outros aplicativos em nuvem por meio de APIs abertas, oferecendo aos clientes a máxima flexibilidade e escolha. O Risk Modeler 2.0 oferece uma experiência completa do RiskLink e RiskBrowser, com recursos familiares, além de uma interface de usuário intuitiva e aprimorada que otimiza os fluxos de trabalho para reduzir o tempo e as etapas necessárias para concluir análises complexas. A Risk Modeler 2.0 é uma solução unificada de modelagem e análise para uma organização inteira executar fluxos de trabalho de modelagem de portfólios e contas, promovendo percepções de risco em tempo real.

A Risk Modeler 2.0 oferece:

-- Cobertura global de modelos de risco na América do Norte, Europa e Ásia, com as versões 18.0 e 18.1 da RiskLink dos principais modelos, modelos de alta definição e modelos especiais

-- Arquitetura sempre atual para mecanismos de modelo que unificam a execução dos modelos RiskLink e HD sob o mesmo teto

-- Execução mais rápida do modelo. Para alguns dos modelos RiskLink mais populares, como o North Atlantic Hurricane, North America Earthquake, Europe Windstorm e North America Winterstorm, além de outros que são executados de quatro a seis vezes mais rápido em um portfólio de um milhão de locais

-- Integração simplificada com sistemas existentes com suporte para um rico conjunto de formatos de dados, desde o Módulo de Dados de Exposição (EDM), Módulo de Dados de Resultados (RDM), tabelas de perda de eventos (ELT) a tabelas de perda de período (PLT) e tabelas de perda de ano (YLT )

-- Atualizações com tempo de inatividade zero e acesso mais rápido a modelos com versões lado a lado em um aplicativo

-- Fluxos de trabalho intuitivos e familiares, incluindo para usuários da RiskLink e RiskBrowser

-- Usabilidade simplificada, com processamento em lotes de várias etapas, como o processo de subir dados, agora reduzido a uma etapa

-- Integração da API com ferramentas de terceiros e aplicativos internos para permitir um processo completo de modelagem totalmente automatizado, por exemplo, importação de exposições, execução de serviços de codificação geográfica e pesquisa de riscos

A Risk Modeler 2.0 está disponível para clientes na pré-visualização hoje e estará geralmente disponível nos modelos RiskLink, com os modelos iniciais HD em pré-visualização, até junho de 2020.

Risk Modeler com Novos Modelos de Alta Definição

Os modelos de alta definição da RMS são a próxima geração de modelagem de riscos, oferecendo maior análise e granularidade do que nunca. Todos os modelos de alta definição da RMS passaram por uma atualização significativa à medida que passaram ao aplicativo Risk Modeler, o que lhes confere maior flexibilidade e esforço computacional. Os seguintes modelos são adicionais aos modelos US Flood e US Wildfire HD que estão disponíveis na versão anterior da Risk Modeler:

-- Conjunto de modelos atualizados Europe Inland Flood que abrange 18 bacias hidrográficas e mais de 8.000 bacias hidrográficas em 15 países da Europa

-- Modelos atualizados Japan Earthquake and Tsunami e New Zealand Earthquake que incluem cobertura de risco menor para maremotos, incêndios, liquefação e deslizamentos de terra

-- Modelo atualizado Japan Typhoon and Flood que incorpora os eventos mais recentes, como os tufões Jebi e Hagibis

-- Europe Severe Convective Storm, um novo conjunto de modelos que abrange 17 países com grandes conjuntos de eventos pan-europeus, estando totalmente integrado ao nosso modelo Europe Windstorm.

Todos estes modelos de alta definição estão disponíveis hoje e estarão geralmente disponíveis entre junho e setembro de 2020 no aplicativo Risk Modeler 2.0. Os clientes podem avaliar e validar estes modelos ainda mais cedo com o programa de visualização da Risk Modeler ou através de Analytical Services. Os clientes podem acessar os modelos Europe Inland Flood e US Wildfire a partir de junho no Risk Modeler 2.0, seguidos dos modelos Europe Sevective Convective Storm, Japan Typhoon, Japan Earthquake e New Zealand Earthquake que entram no Risk Modeler 2.0 logo após. Todos os modelos de alta definição estarão geralmente disponíveis no novo Risk Modeler 2.0 até setembro de 2020.

Conjunto de Aplicativos Analíticos

A RMS Risk Intelligence também oferece um novo conjunto de aplicativos avançados personalizados para tarefas específicas de gestão e subscrição de portfólios. Estes incluem:

-- ExposureIQ? - Este novo aplicativo garante que os gerentes de portfólios obtenham ideias mais aprofundadas em seus livros com milhões de locais, permitindo a fácil descoberta de pontos de acesso, diversificação e reequilíbrio de seu portfólio. O aplicativo ExposureIQ fornece informações de exposição em tempo real combinadas com eventos de previsão de ventos e coberturas do RMS Event Response para ajudar a obter uma avaliação mais rápida das possíveis perdas antes, durante e após um evento. Os clientes podem obter acesso de visualização avançada ao aplicativo Exposure IQ, que estará disponível em junho de 2020.

-- Próximas versões da SiteIQ? e Location Intelligence APIs - A avaliação rigorosa do risco de catástrofe agora pode ser feita em segundos, no início do processo de subscrição. As APIs RMS SiteIQ e Location Intelligence foram aprimoradas nestas versões mais recentes para fornecer acesso rápido e fácil a mais de 100 trilhões de pontos de dados, sendo que agora podem fornecer mais de 200 pontos de dados por local em algumas regiões, com cobertura atual (e em expansão) de mais de 70 países.

-- TreatyIQ? - Aproveitando um mecanismo de enrolamento massivamente escalável, um modelo financeiro confiável e linguagens de contrato flexíveis, o aplicativo TratadoIQ permite que os subscritores de tratados de propriedades obtenham maior retorno sobre a capacidade com análises de agregação de preços e portfólios. O aplicativo Treaty IQ estará disponível no verão de 2020 e geralmente disponível em setembro de 2020.

Cihan Biyikoglu, Vice-Presidente Executivo de Produtos na RMS, disse: "Os avanços significativos que a equipe da RMS fez em todos os nossos produtos, modelos de alta definição e, especialmente, na Risk Modeler foram possíveis por meio da cooperação com mais de 400 clientes da RMS no ano passado. A plataforma de nuvem unificada Risk Intelligence, através de seu uso inovador do conjunto de dados de risco, a RDOS (Risk Data Open Standard), modelagem unificada e aplicativos de QI - traz com segurança maior escala, recursos e percepções de risco ao mercado. Também estou empolgado com o que o futuro reserva em termos de novos produtos e tecnologias. Novos desenvolvimentos das ferramentas de aprendizagem automática e inteligência artificial utilizadas pela RMS continuarão a abrir maiores oportunidades."

Karen White, Diretora Executiva na RMSdisse, "Risk Intelligence é a primeira plataforma global de risco do mundo. A complexidade e a conexão dos riscos nos confrontam continuamente - todos nós estamos enfrentando a crise da COVID-19, junto com as persistentes crises de mudanças climáticas, condições climáticas extremas e crescentes ameaças cibernéticas. Diante de tudo isto, nosso setor precisa de uma plataforma de risco moderna que tire proveito de todos os tipos de dados, modelagem e análise, de modo rápido, integrado e aproveite a tecnologia de novos modos para obter melhores percepções e resultados. A RMS prometeu inovação e, com a Risk Modeler 2.0 e os aplicativos de QI, fornecemos uma plataforma integrada para modelar riscos em nuvem com escala e velocidade necessárias para assumir o futuro dos riscos."

Sobre a RMS:

A Risk Management Solutions, Inc. (RMS) ajuda seguradoras, mercados financeiros, empresas e órgãos públicos a avaliar e gerenciar riscos globais de catástrofes naturais e provocadas pelo homem, incluindo furacões, terremotos, inundações, mudanças climáticas, cibernéticos e pandemias.

A RMS lidera o setor de riscos de catástrofes que ajudamos a ser pioneiros, combinando dados e ciência de modelos avançados com tecnologia de ponta. Líderes de vários setores podem lidar com riscos futuros através da RMS Risk Intelligence ?, nossa plataforma aberta de exposição e gestão de riscos em tempo real, permitindo que utilizem modelos RMS de alta definição, camadas de dados sofisticadas, aplicativos intuitivos e APIs que simplesmente se integram aos sistemas corporativos existentes.

O RMS é uma parceria confiável de soluções que permite a gestão eficaz de riscos para uma melhor tomada de decisões de negócios em subscrição, seleção de riscos, mitigação e gestão de portfólios.

Acesse RMS.com para saber mais e nos siga no LinkedIn e Twitter.

