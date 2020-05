Comunicado do Business Wire :Zayed Sustainability Prize

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade 2021 anuncia a prorrogação da data de fechamento de suas inscrições para o próximo dia 11 de junho, em virtude da pandemia global Covid19.

Pequenos e médios empreendedores, organizações sem fins lucrativos e Escolas Secundárias Globais ainda podem se inscrever e competir para o prêmio dos Emirados Árabes Unidos através deste link online portal, o prêmio é voltado para os projetos pioneiros que apresentem inovação, impacto e inspiração através de cinco categorias de sustentabilidade: Saúde, Alimentos, Água, Energia e Escolas Secundárias Globais.

A respeito da decisão da prorrogação do prazo de inscrições, V. E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro de Estado e Diretor General do prêmio Zayed de Sustentabilidade diz: "Enquanto o mundo combate o COVID-19, identificar soluções práticas e eficazes que fortaleçam o desenvolvimento sustentável e empoderem outras pessoas a fazê-los através do Prêmio Zayed de Sustentabilidade segue sendo um objetivo de extrema importância, seguindo os preceitos humanitários de nosso pai fundador Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Assim, por conta destas circunstâncias que várias comunidades e nações estão enfrentando, a decisão foi de prorrogar o prazo de inscrições para o prêmio deste ano".

Vossa Excelência continua: "Temos visto um número encorajador de inscrições até o momento e estamos confiantes que estender o prazo de inscrições irá facilitar a entrada dos pioneiros da sustentabilidade mundial para que eles possam nos inspirar cada vez mais com ideias positivas no âmbito da sustentabilidade".

A premiação de U$3 milhões de dólares será dividida igualitariamente entre os vencedores das 5 categorias, o vencedor de cada categoria leva U$ 600.000 dólares. Na categoria de ensino colegial, o prêmio, entretanto, irá reconhecer seis vencedores de seis diferentes regiões do planeta, cada um portanto levando o prêmio de U$ 100.000 dólares.

A premiação do ano 2019-2020 testemunhou um recorde do número de inscrições, chegando a 2.373 inscrições de 129 países, o que certificou o alcance global do prêmio inserindo a comunidade sustentável dentro de um panorama global por mais de uma década.

Até hoje, o prêmio já reconheceu um total de 86 vencedores de soluções ou projetos educativos que direta ou indiretamente transformaram a vida de 335 milhões de pessoas ao redor do mundo.

Pequenas e médias empresas e organizações sem fins lucrativos devem aplicar uma solução de sustentabilidade existente com um impacto demonstrável em uma das categorias de Saúde, Alimentação, Energia ou Água. Adicionalmente, a categoria Escolas Secundárias Globais convida você a enviar projetos ou propostas liderados por estudantes, baseados em uma ou mais das quatro áreas de sustentabilidade acima mencionadas e fornece financiamento para ajudar a desenvolver ou melhorar o projeto, para sua escola ou sua comunidade local.

Para se inscrever no prêmio, basta acessar o site zayedsustainability.com e selecionar o botão Inscreva-se.

Sobre o Prêmio de Sustentabilidade Zayed

Estabelecido pela liderança dos Emirados Árabes em 2008, para honrar o legado do pai do fundador o Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, o prêmio Zayed busca soluções de pioneirismo sustentável e humanitário ao redor do mundo.

Com uma cerimônia de premiação anual feita dentro Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi, o prêmio Zayed de sustentabilidade reconhece pioneiros e inovadores engajados com o desenvolvimento e aceleração de soluções de impacto que ajudem pessoas menos favorecidas ao redor do mundo, deixando assim, um legado para as novas gerações.

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade possui as seguintes categorias: Saúde, Alimentos, Energia, Água e Escolas Secundárias Globais.

