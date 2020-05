Comunicado do Business Wire :Rockwell Automation, Inc.

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), líder global em automação industrial e transformação digital, anuncia hoje que concluiu a aquisição da ASEM, S.p.A., fornecedora líder de tecnologias de automação digital com sede na Itália.

A ASEM fornece uma gama completa de PCs Industriais (IPCs), hardware e software de Interface Homem-Máquina (HMI), recursos de acesso remoto e soluções seguras de gateway em IoT Industrial.

Essa aquisição em nosso segmento de negócios de Arquitetura e Software aprimorará ainda mais o portfólio de hardware e software de Controle e Visualização. A ASEM é fundamentalmente um fornecedor para desenvolvedores europeus de máquinas com grandes oportunidades no mercado norte-americano. Os produtos da ASEM fornecem aos clientes um alto grau de configurabilidade para suas necessidades de computação industrial, permitem que eles cheguem no mercado mais rapidamente, reduzam seu custo de propriedade, melhorem a utilização de ativos e gerenciem melhor os riscos da empresa.

A Rockwell anunciou sua intenção de adquirir a ASEM em fevereiro de 2020. Os termos da transação não foram divulgados.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) é líder global em automação industrial e transformação digital. Conectamos a imaginação das pessoas com o potencial da tecnologia para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e mais sustentável. Sediada em Milwaukee, no estado norte-americano de Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 23 mil solucionadores de problemas e atende a clientes em mais de 100 países. Para saber mais sobre como estamos dando vida à The Connected Enterprise nas empresas industriais, visite www.rockwellautomation.com.

