Congresso dos EUA rejeita proposta de Trump de realizar testes rápidos de COVID-19 em legisladores

Em uma declaração conjunta incomum, os líderes democratas e republicanos do Congresso dos Estados Unidos rejeitaram no sábado "respeitosamente" a proposta do governo de realizar testes rápidos COVID-19 em legisladores.

"O Congresso aprecia a oferta generosa do governo de implantar recursos de detecção rápida no Capitólio," a sede do parlamento", mas por enquanto rejeitamos respeitosamente a oferta", disse Nancy Pelosi, presidente democrata da Câmara dos Deputados, e Mitch McConnell, líder da maioria republicana no Senado.

Os parlamentares seguirão as recomendações das autoridades de saúde e do médico do congresso "até que essas tecnologias mais rápidas possam ser mais acessíveis aos americanos", acrescentaram.

"O Congresso quer continuar enviando recursos para estabelecimentos de linha de frente" na luta contra o COVID-19.

Os 100 senadores americanos, cuja idade média é alta, retornarão a Washington na segunda-feira para uma sessão plenária após um intervalo devido à pandemia.

Os legisladores retornaram durante esse período para aprovar planos de reativação da economia dos EUA, atingidos pela crise do coronavírus.

Os moradires de Washington estão submetidos a um confinamento até 15 de maio.

Pelosi disse que os quase 435 membros da Câmara não retornariam antes da semana seguinte, no mínimo, conforme recomendado pelo médico do congresso.

O governo anunciou na sexta-feira que enviará dispositivos portáteis ao Senado para diagnosticar rapidamente casos de coronavírus.

Na manhã de sábado, Trump relatou no Twitter a existência em Washington de "uma capacidade extraordinária" de realizar testes "para os senadores". "Também para a Câmara, que deveria retornar, mas não faz isso por causa da louca Nancy P.", continuou o presidente, afirmando que dispositivos de detecção portáteis para COVID-19 fornecidos pelos laboratórios da Abbot seriam instalados no local.

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia do COVID-19, com quase 66.000 mortes e mais de 1,2 milhão de casos, em uma população de 330 milhões de habitantes, segundo dados da Universidade John Hopkins.