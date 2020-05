Técnico do Washington Nacionals quer comemorar título com torcedores

O técnico do Washington Nacionals, o porto-riquenho Dave Martínez, que comandou a equipe no título da World Series de basebol dos Estados Unidos em 2019, manifestou neste sábado seu desejo de iniciar a nova temporada da Major League Baseball (MLB), o campeonato americano, com torcida nos estádios.

"Queremos pendurar a faixa com os fãs", declarou Martínez. "Queremos receber nossos anéis de campeões diante dos torcedores. Quando? Não sabemos. Como? Não sabemos. Mas queremos que os torcedores participem".

Um desfile de comemoração pelo título aconteceu na capital dos Estados Unidos em novembro do ano passado, quando milhares de pessoas foram às ruas agradecer à equipe por um título que a cidade não conquistava desde 1924.

Os torcedores já haviam comprado milhares de ingressos para o jogo de abertura da temporada seguinte, quando os vencedores da World Series tradicionalmente organizam uma cerimônia para entregar um anel comemorativo para cada integrante da equipe e levantar uma faixa de campeão no estádio.

A pandemia da COVID-19 obrigou a MLB a adiar o início da temporada 2020, programada originalmente para final de março.

Diversas ideias foram cogitadas para facilitar a organização do início da nova temporada, mas nenhuma delas cogita a possibilidade da presença de torcedores nos estádios.

Os Nationals derrotaram o Houston Astros na World Series do ano passado.