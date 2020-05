Hospital do Central Park fechará após queda nos casos de COVID-19 em Nova York

Um hospital de emergência criado no Central Park, em Nova York, devido ao coronavírus, será fechado em aproximadamente duas semanas, quando terminar o tratamento dos últimos pacientes internados no local, anunciou nesta sábado o grupo cristão que o dirige, em meio à diminuição de casos na cidade que foi o epicentro da pandemia nos Estados Unidos.

Uma dúzia de tendas, com ventiladores, foi montada no parque em frente ao Hospital Mount Sinai no final de março, quando a capacidade hospitalar de Nova York foi sobrecarregada pela emergência de saúde.

A Samaritan's Purse, uma organização humanitária cristã sediada nos Estados Unidos, informou em comunicado que o hospital de campanha tratou infectados com coronavírus e que a partir de segunda-feira deixará de receber novos pacientes.

A organização explicou que levará cerca de duas semanas para terminar o tratamento dos últimos pacientes que abriga antes de desinfetar e desmontar as tendas.

O anúncio do desmonte ocorre depois que o navio-hospital USNS Comfort deixou Nova York na última quinta-feira. As duas iniciativas fizeram parte da operação para aumentar o número de leitos no estado de Nova York, elevando-os para 110.000.

Cuomo anunciou neste sábado que 299 nova-iorquinos morreram de coronavírus nas últimas 24 horas, número um pouco acima dos 289 registrados no dia anterior.

Ele acrescentou que as hospitalizações e intubações continuaram em declínio. O coronavírus causou quase 19.000 mortes no estado de Nova York.