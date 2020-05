Protesto contra quarentena de COVID-19 na Califórnia

Polícia precisou intervir para evitar briga entre protestos contra e a favor da quarentena na Califórnia (foto: AGUSTIN PAULLIER / AFP)

Com bandeiras, faixas e, em alguns casos, bonés referentes à campanha do presidente Donald Trump,, exigindo que as ordens de confinamento em vigor por seis semanas sejam revogadas. "Abram a Califórnia, abram a Califórnia!", gritaram manifestantes perto das praias de Huntington Beach, que foram fechadas por ordem do governador Gavin Newsom.As praias dos condados de Los Angeles e San Diego estão fechadas ao público há semanas, ao contrário do vizinho Orange, que abrange Huntington e Newport Beach, e até agora permaneceram abertas. Outros protestos exigindo a reabertura econômica do país foram realizados em Los Angeles, Chicago e Nova York. Em Los Angeles, a polícia precisou intervir para evitar brigas entre manifestantes que pedia o fim do isolamento e moradores que apoiam as restrições.

"Todos os empregos são essenciais", "A liberdade é essencial", estava escrito numa das faixas dos manifestantes. Esses tipos de protestos vêm ocorrendo há dias em várias partes dos Estados Unidos, onde mais de 64.000 pessoas foram mortas pela COVID-19.

Ano eleitoral nos EUA

Eles geralmente são liderados por grupos de simpatizantes do presidente Trump, que está buscando a reeleição e está ansioso por reativar a economia. Na quinta-feira em Lansing, no nordeste do Michigan, manifestantes armados, alguns com fuzis, entraram no prédio da Câmara para exigir o fim do confinamento.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira que entende a "frustração e preocupação" por trás dos protestos: "Uma ansiedade profundamente compreensível sobre a economia, o destino e o futuro de suas famílias".

Flexibilização do confinamento

Newsom anunciou que em "dias" fará anúncios sobre as medidas para reduzir o confinamento. "Proteja seus filhos, pais, avós, amigos, vizinhos, pessoas que estão protestando", insistiu.

"Cuide-se, cubra o rosto, respeite a distância física. Você não quer contrair esta doença", que "não distingue se você é um manifestante ou se é um democrata ou republicano". A Califórnia registrou 91 mortes nas últimas 24 horas, elevando o total de mortes para 2.073, dos quase 50.500 casos positivos.