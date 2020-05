Equador supera as 1.000 mortes por COVID-19

O Equador ultrapassou nesta sexta-feira (1) as 1.000 mortes pela pandemia de coronavírus, atingindo 1.063 falecimentos registrados oficialmente, após os 163 óbitos das últimas 24 horas, segundo dados do governo.

No relatório diário, as autoridades também anunciaram que existem 1.606 vítimas fatais "prováveis" de coronavírus, que não foram testadas para certificar a existência da doença.

O Equador, que registrou seu primeiro caso da COVID-19 em 29 de fevereiro, já possui 26.336 casos, 1.402 a mais que no dia anterior.

O país, o terceiro em número de mortes na América Latina depois do Brasil e do México, de acordo com os últimos números.