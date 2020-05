Escolas do estado de Nova York fecharam até o final do ano letivo

As escolas estaduais de Nova York ficarão fechadas até o final do ano letivo de junho devido à pandemia de coronavírus, anunciou o governador Andrew Cuomo ira (1).

A decisão sobre os cursos de verão (no hemisfério norte) das escolas será tomada em 15 de maio, quando o confinamento do estado terminará oficialmente, disse Cuomo em entrevista coletiva.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, já havia anunciado duas semanas atrás o fechamento de 1.800 escolas públicas da cidade, epicentro da pandemia nos Estados Unidos, com mais de 17.820 mortes desde março.

Mais de um milhão de crianças e jovens frequentam escolas públicas na Big Apple.

Cuomo afirmou que o prefeito não tinha essa autoridade e que a medida deveria ser a mesma para todo o estado e, idealmente, para os estados vizinhos, mas De Blasio não recuou.

O governador disse nesta sexta-feira que, embora os casos da COVID-19, hospitalizações e mortes estejam caindo, é impossível abrir escolas em maio ou junho "e garantir a segurança de crianças, estudantes e professores".

"Seremos cautelosos até o final do ano letivo", afirmou.

Nova York registrou 289 mortes nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde o início de abril, disse Cuomo.

No auge da pandemia, em 9 de abril, foram registradas 799 mortes de COVID-19 em 24 horas.

O governador declarou que ainda não pode indicar se as escolas continuarão fechadas para o início do novo ano escolar no início de setembro, porque ainda há muito tempo pela frente.

Algumas escolas permanecerão abertas para os filhos de trabalhadores de serviços essenciais e para fornecer comida aos necessitados.

O fim do confinamento em Nova York está marcado para 15 de maio. Cuomo destacou que alguns dias antes ele anunciará se será prolongado.