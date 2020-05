NBA pede que não sejam feitos testes de coronavirus em jogadores sem sintomas

A NBA recomendou a suas equipes que não testem o novo coronavírus para jogadores que não apresentam sintomas da doença, ao considerá-lo inadequado, dada a falta de amplo acesso ao teste nos Estados Unidos, informou a ESPN nesta sexta-feira.

Em um memorando, a NBA observou que "no momento, não é apropriado no ambiente atual de saúde pública testar regularmente o coronavírus para todos os jogadores e funcionários", informou a ESPN, citando fontes anônimas.

A NBA recebeu críticas em março passado, quando, após o contágio de Rudy Gobert, que levou à suspensão da temporada, algumas equipes foram autorizadas a testar todos os seus jogadores para COVID-19, numa época em que havia escassez desses exames nos Estados Unidos.

No geral, a disponibilidade desses testes no país continua bem abaixo dos níveis recomendados pelos especialistas em saúde. Os especialistas acreditam que essa situação precisa melhorar antes que o esporte profissional possa obter e usar o grande volume de exames necessários para retomar os jogos com segurança.

Segundo a ESPN, a NBA estima que seriam necessários cerca de 15.000 testes para retomar os jogos e completar a temporada.

O memorando instrui os jogadores a tomarem qualquer decisão sobre os testes "em consulta com um especialista em doenças infecciosas, e considerando as circunstâncias individuais do paciente e orientações sobre testes relacionados à COVID-19 dos CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças) e a autoridade sanitária local".

As equipes da NBA estão se preparando para dar um pequeno primeiro visando a volta da competição a partir de 8 de maio, quando treinos individuais serão permitidos nas instalações dessas franquias localizadas em áreas onde as autoridades permitirem essas atividades.

Há algumas semanas, o comissário da NBA Adam Silver disse que as decisões sobre o futuro da temporada, se será possível concluí-la e em que formato, serão tomadas a partir desta sexta-feira.

Os Estados Unidos registram mais de um milhão de casos de contágio e mais de 63.000 mortes pelo vírus, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.