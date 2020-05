Novos ataques de Trump à China derrubam bolsas

A Bolsa de Londres fechou no vermelho, enquanto a Bolsa Nova York operava sem ânimo, nesta sexta-feira (1o), após os comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a China.

Trump acusa o governo chinês de ter escondido a gravidade da crise do coronavírus.

Londres fechou em queda de 2,5%, às 12h40 (horário de Brasília), e Nova York perdia 2%.

As bolsas europeias e a maioria das asiáticas não abriram hoje, pelo feriado de 1o de Maio.

O preço do petróleo oscilava em solo neutro, sem grandes variações, devido ao feriado.

O barril de Brent estava sendo cotado com alta de 0,8%, a US$ 26,27 por barril, e o West Texas Intermediate ganhava 2%, a US$ 29,27.