Trump diz que acessou provas que vinculam laboratório chinês à pandemia de COVID-19

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (foto: Mandel Ngan/AFP) Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira impor novas tarifas contra Pequim, alegando ter tido acesso a provas que relacionam um laboratório na cidade de Wuhan, na China, à pandemia do coronaavírus. O presidente dos Estados Unidos,









Pressionado por repórteres na Casa Branca sobre detalhes que o fazem ter tanta certeza, Trump respondeu: "Não posso lhe contar isso".





Questionado sobre um possível cancelamento as obrigações da dívida dos EUA com a China em decorrência das origens do coronavírus, Trump disse que "pode-se fazer isso com tarifas".