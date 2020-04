Explosão no norte do Sinai atinge 10 soldados egípcios

Dez soldados morreram ou foram feridos em uma explosão contra um veículo blindado na região do norte do Sinai, anunciou o exército egípcio nesta quinta-feira.

"Um artefato explosivo explodiu, atingindo um veículo blindado na cidade de Bir al-Abd", no norte do Sinai, informou Tamer al-Rifai, porta-voz do exército.

O ataque atingiu 10 soldados, um deles oficial, mas atualmente não se sabe se eles morreram ou foram feridos, acrescentou o porta-voz, sem dar mais detalhes.

Até agora, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque.

As forças de segurança egípcias tentam há anos conter uma insurreição na região, promovida por um movimento local afiliado ao grupo Estado Islâmico.

A insurgência armada se intensificou após a derrubada do presidente islâmico Mohamed Mursi pelo exército em 2013. Nos últimos anos, numerosos soldados e policiais perderam a vida nesses ataques.

Em fevereiro de 2018, o Egito lançou uma grande operação antiterror na região e também em várias partes do deserto ocidental, entre o Vale do Nilo e a fronteira com a Líbia.

Desde então, cerca de 845 suspeitos de serem jihadistas e cerca de 60 soldados foram mortos nos confrontos, segundo dados oficiais.