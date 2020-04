Um canadense morto e cinco desaparecidos após acidente de helicóptero

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, informou nesta quinta-feira (30) que um marinheiro canadense morreu e cinco estão desaparecidos após um helicóptero da marinha cair no mar entre a Grécia e a Itália.

"Ontem, um helicóptero da Marinha Real em uma missão da OTAN, carregando seis membros das Forças Armadas do Canadá, caiu no mar Jônico, na costa da Grécia," disse Trudeau em entrevista coletiva.

"Uma vítima foi encontrada e cinco estão desaparecidas," acrescentou.

O helicóptero Cyclone Sikorsky CH-148 retornava para o HMCS Fredericton após uma missão de treinamento quando o contato foi perdido, afirmou o chefe da equipe de defesa, general Jon Vance.

O ministro da Defesa, Harjit Sajjan, acrescentou que a causa do acidente era "desconhecida", mas que uma caixa-preta foi encontrada nas águas, e as gravações de voz e dados do voo da cabine do helicóptero foram recuperadas.

A fragata e o helicóptero desaparecido participavam desde 20 de janeiro de 2020 na operação "Reassurance", de acordo com o site do ministério da Defesa canadense, juntamente com navios gregos e turcos.

Mais de 900 soldados canadenses estão posicionados em toda a Europa Oriental como parte da Operação Reassurance -- o maior destacamento militar internacional do Canadá atualmente.

Vance afirmou que "destroços foram encontrados em uma área bastante considerável" e que as buscas continuam no mar profundo.

Ele também confirmou que o corpo da subtenente Abbigail Cowbrough foi recuperado do local do acidente.

Seu pai, Shane Cowbrough, disse anteriormente em uma postagem em rede social que estava "arrasado e machucado" pela perda de sua filha mais velha. "Não há palavras," lamentou.

O HMCS Fredericton estava programado para retornar ao seu porto de origem em Halifax, Canadá, em julho.

Durante a investigação do acidente e "para descartar que existe um problema em toda a frota", todos os helicópteros Cyclone relativamente novos do exército canadense ficarão temporariamente estacionados, comunicou Vance.