Bundesliga começa a testar jogadores para COVID-19 visando retomar campeonato

A Liga Alemã de Futebol (DFL) confirmou nesta quinta-feira que os clubes começaram a testar o novo coronavírus em jogadores, a fim de seguir o protocolo que visa retomar a Bundesliga nas próximas semanas.

Esses exames são um aspecto essencial do projeto de reinício da Bundesliga, com partidas com portões fechados em um país que contabiliza 6.288 mortes pela COVID-19.

A DFL confirmou à SID, afiliada alemã da AFP, que começou a testar os jogadores das duas divisões do futebol profissional da Alemanha, cujos campeonatos estão programados para serem retomados nos dias 9 ou 16 de maio, embora as autoridades do futebol precisem antes da aprovação do governo de Angela Merkel.

A chanceler deve se reunir em vídeo-conferência com os governantes dos 16 estados alemães nesta quinta-feira para falar, entre outros tópicos, sobre a retomada da Bundesliga. Mas a decisão final só deverá ser tomada na próxima semana.

O Ministério do Trabalho, que aprovou planos de retomar as competições, solicitou que cada jogador fosse testado duas vezes antes dos treinos coletivos recomeçarem.

Por enquanto, os times retornaram às atividades, mas em sessões com um pequeno número de jogadores. Segundo a imprensa alemã, o Bayern de Munique, líder do campeonato alemão com quatro pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund no momento da suspensão do torneio em meados de março, seria um dos clubes que teria iniciado os testes nesta quinta-feira.