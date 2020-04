Comunicado do Business Wire :Excel Dryer, Inc.

Tanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto os Centros de Controle e Prevenção de Doenças listam a higiene apropriada das mãos como uma das melhores defesas contra a propagação de germes. A higiene apropriada das mãos envolve lavar bem as mãos por pelo menos 20 segundos e secá-las completamente. Além disso, ambas as organizações listam os secadores de ar quente como um meio eficaz de secar as mãos.

Já foi comprovado que o secador de mãos XLERATOR® seca completamente as mãos em apenas 8 segundos, de acordo com os padrões globais de teste das Regras de Categoria de Produto Ambiental (PCR) da UL. Agora, um novo estudo oferece mais informações sobre como a filtragem por HEPA pode contribuir para a higiene das mãos. Novos testes de eficiência de filtragem viral realizados pela LMS Technologies descobriram que os secadores de mãos XLERATOR® e XLERATORsync® com Sistemas de filtragem HEPA removem 99,999% dos vírus da corrente de ar.

"Nestes tempos sem precedentes, a saúde e o bem-estar de nossos clientes são a nossa principal preocupação e foi importante confirmarmos como os nossos produtos interagem com os vírus", disse William Gagnon, vice-presidente de vendas e marketing na Excel Dryer. "Estes resultados proporcionam tranquilidade ao público e aos nossos clientes com relação ao uso do secador de mãos, especialmente agora, em um momento em que lavar e secar adequadamente as mãos é fundamental."

Este último teste desafiou os sistemas de filtragem XLERATOR HEPA, com aproximadamente 380 milhões de vírus com tamanhos entre 16,5 e 604,3 nanômetros. No final, o sistema de filtragem HEPA removeu 99,999% dos vírus.

Dos resultados, o presidente da LMS Technologies, Al Vatine, disse: "O vírus usado no teste representa todos os vírus, como o coronavírus, em termos de tamanho, ou como eles reagiriam ao filtro. Posso, com confiança, divulgar a eficácia dos XLERATORs com os sistemas de filtragem HEPA. Se ele pode fazer isso efetivamente em um cenário aprimorado e infundido por vírus, certamente pode oferecer filtragem eficaz em cenários do mundo real".

Os secadores de mãos XLERATOR com sistemas de filtragem HEPA proporcionam uma experiência e um ambiente de secagem das mãos mais higiênicos quando comparados aos banheiros com toalhas de papel. Esta solução sem contato de higiene das mãos elimina os vários pontos de contato desnecessários, que acompanham o uso de toalhas de papel como método de secagem, incluindo o manuseio durante a fabricação, o transporte, o armazenamento, o reabastecimento e, depois de usadas, a remoção de resíduos carregados de germes. Ao reduzir os pontos de contato, o risco de transferência de germes também diminui.

"Agora, mais do que nunca, a higiene virou uma preocupação global", acrescentou Gagnon. "Com os resultados de testes mais recentes, podemos relatar que, quando se trata de saúde pública, você está em boas mãos com o XLERATOR."

