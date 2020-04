Trump: resultados de Remdesivir em pesquisa foram muito bons

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi questionado sobre o remédio antiviral Remdesivir, que tem sido testado para coronavírus. Segundo ele, os resultados aos quais teve acesso "foram muito bons". Trump disse que seu governo tem pressa na aprovação de remédios que funcionem no combate para a doença, mas também que será garantida a segurança dos pacientes.



Trump comentou que tem "havido avanços" na busca por uma vacina para a doença, mas "nunca se sabe" se será ou não possível fabricá-la, já que para alguns vírus isso foi possível, mas não em outros. De qualquer modo, Trump voltou a enfatizar em declarações a repórteres a disposição de seu governo para retomar a atividade econômica assim que possível.



O presidente dos EUA falou em um encontro com executivos. Também presente, o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, previu que a contração econômica "continuará por um tempo", mas com uma recuperação crescente no verão local, o que segundo ele "os mercados já estão sinalizando".