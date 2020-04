Trump: encorajamos governadores em planos para reabertura da economia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 29, que tem mantido contato com governadores, os quais têm apresentado a ele seus planos para reabertura da economia, assim que o país tiver superado o quadro de pandemia de coronavírus. "Encorajamos os governadores nos planos para reabertura", disse Trump, durante reunião na Casa Branca com lideranças empresariais.



"Todos os governadores querem reabrir a economia, e também as pessoas", afirmou o presidente americano. Trump previu que o terceiro trimestre deste ano "será um período de transição" para a economia do país, enquanto o quarto trimestre "deve ser muito bom" e em 2021 o quadro deve ser "ótimo".



Em sua fala aos executivos, Trump lembrou que os EUA têm realizado milhões de testes para coronavírus "da mais alta qualidade" para mapear a doença e permitir a retomada econômica. Segundo ele, o país fez a coisa certa ao fechar sua economia, enquanto o governo federal tem trabalhado junto com os Estados para lidar com esse quadro.



Presente na reunião, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, também afirmou que tem havido progressos para a reabertura da economia. Mnuchin citou brevemente o trabalho do governo e do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) para a concessão de crédito, a fim de apoiar as empresas e a população em geral.