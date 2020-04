Manchester United terá setor em seu estádio para assistir aos jogos de pé

O Manchester United anunciou nesta quarta-feira que recebeu permissão para instalar um setor para assistir aos jogos de pé em seu estádio, um dispositivo já instalado nos campos de Tottenham e Wolverhampton.

Serão instaladas 1.500 barras de segurança na galeria noroeste do estádio de Old Trafford para permitir que os torcedores acompanhem as partidas em pé com total segurança.

"Pode parecer estranho falar sobre os planos do estádio neste momento, mas o futebol e nossos torcedores voltarão quando as condições estiverem seguras e nossos preparativos devem seguir em frente", disse o gerente-geral do Manchester United, Richard Arnold.

O campeonato da Inglaterra foi interrompido devido à pandemia de coronavírus e uma possível retomada só deve ser feita com portões fechados.

"Vamos prosseguir com o desenvolvimento do plano da arquibancada, com a instalação das barreiras e, assim, estarmos prontos para o dia em que possamos mais uma vez receber nossos torcedores em Old Trafford (...) O projeto poderá ser estendido a outras áreas do estádio, disse o dirigente.

Na Inglaterra, ficar em pé nos estádios da primeira e da segunda divisão é proibido desde a temporada 1994/95. São condições de segurança impostas após a morte de 96 pessoas na tragédia de Hillsborough, em 1989.

Mas, nos últimos anos, a ideia de tribunas seguras para assistir às partidas de pé voltaram após as que já foram autorizadas nos estádios do Tottenham e do Wolverhampton.