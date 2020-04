Com campeonato suspenso, Schalke devolve oito mil litros de cerveja

Em um momento de sobriedade forçada, o clube alemão Schalke 04 devolveu 8.000 litros de cerveja estocados em barris no estádio desde o encerramento da Bundesliga, em meados de março, devido à pandemia de coronavírus.

A Veltins, fabricante que deu seu nome ao estádio de Gelsenkirchen, vai recuperar a cerveja que ficou parada desde o último jogo em casa no dia 7 de março contra o Hoffenheim (1 a 1).

"Sim, vamos recuperar a cerveja", disse Ludger Hoppelshaeuser, responsável pelo fornecimento da bebida ao estádio, ao jornal Bild. "Mas os torcedores podem ficar tranquilos: quando os jogos tiverem a autorização para receber público, os reservatórios (com capacidade para 52.000 litros) do estádio serão enchidos com cerveja fresca", garantiu ele.

A Liga Alemã (DFL) espera retomar a competição no próximo mês com portões fechados, mas os especialistas já estão prevendo que levará meses até que os torcedores possam voltar a assistir aos jogos.