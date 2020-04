Incêndio em armazém na Coreia do Sul deixa 38 mortos

Um incêndio em um armazém na Coreia do Sul matou 38 pessoas e deixou 10 feridos nesta quarta-feira (29), segundo agências de notícias.

O incidente ocorreu em um armazém semi-construído em Icheon, a 80 quilômetros de Seul.

As chamas se espalharam rapidamente pelos quatro andares do prédio "muito rapidamente" e impediram que os que trabalhavam no interior "saíssem a tempo", explicou a agência de notícias oficial Yonhap.

Oito dos dez feridos estão em estado crítico, explicaram as autoridades locais.

Suh Seung-hyun, chefe dos bombeiros de Icheon, explicou à Yonhap que a causa do incêndio poderia ser um vazamento de combustível.

Testemunhas explicaram que pelo menos 10 explosões foram ouvidas na região.