Lucro líquido da Samsung Electronics cai no primeiro trimestre

O número um mundial de smartphones, a sul-coreana Samsung Electronics, anunciou nesta quarta-feira uma queda do seu lucro líquido no primeiro trimestre devido "parcialmente" à pandemia do novo coronavírus, e evitou fazer previsões sobre o restante do ano.

O lucro líquido recuou 3%, para cerca de 4 bilhões de dólares, durante um trimestre complicado pandemia de covid-19.

Os resultados do primeiro trimestre refletem "parcialmente os efeitos da covid-19", que já deixou mais de 215 mil mortos no mundo, informou a empresa sul-coreana.

Samsung Electronics é o principal braço do Samsung Group, que domina o mundo dos negócios na Coreia do Sul, a 12ª economia do planeta.

Diante da pandemia, a Samsung foi obrigada a suspender a atividade de suas linhas de produção em todo o mundo, em meio à ameaça de uma recessão global.

O comunicado destaca que "no segundo semestre persistirão as incertezas provocadas pela covid-19; já que não se conhece a duração e o impacto da pandemia".

O grupo prevê que as vendas e os lucros se "reduzam consideravelmente" entre os produtos eletrônicos destinados ao público, com "o fechamento de lojas e fábricas em todo o mundo".

Entre os smartphones, "se espera que a concorrência no mercado se intensifique".

O adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio terá um efeito particular sobre a venda de TVs.